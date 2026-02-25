Esteban Düch hizo reír a la Quinta y se llevó las dos Gaviotas en Viña 2026: Estas fueron las reacciones en redes sociales

En el segundo turno de la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Esteban Düch asumió el desafío y lo superó con autoridad. El comediante venezolano ofreció una rutina firme, dinámica y cercana. El público lo premió con la Gaviota de Plata y luego con la de Oro.

Desde su entrada a la Quinta Vergara impuso el ritmo. Apostó por un humor directo, con remates rápidos y situaciones cotidianas. Habló de la vida diaria en Chile y de su experiencia como migrante. Cada bloque encontró respuesta inmediata. Las carcajadas no se detuvieron y los aplausos marcaron el pulso de la presentación.

Düch manejó bien los tiempos. Se permitió improvisar y jugar con el público. Esa soltura fortaleció su vínculo con el “Monstruo”, un reto mayor en el certamen. Con el paso de los minutos, su rutina se consolidó como uno de los momentos más comentados de la jornada.

El final tomó a varios por sorpresa. Düch interpretó “Equilibrio Espiritual”, tema del recordado programa infantil 31 Minutos. La Quinta se sumó al coro y el ambiente se transformó en una celebración colectiva.

En medio del cierre apareció Rodrigo Salinas. El comediante chileno se sumó a la performance y aportó humor al momento musical. La combinación funcionó y terminó por redondear una actuación sólida.

Estas fueron las reacciones en redes sociales

Tras bajar del escenario, las plataformas digitales se llenaron de comentarios. Muchos destacaron el guiño a 31 Minutos y la conexión lograda con el público.

«Todo lo que tenga que ver con 31 minutos, al chileno le toca el alma. Lindo momento de Esteban Duch con la canciones de las rueditas de atrás», escribió un usuario.

Otro comentó: «Viste George Harris. Que siendo un we… simpático y con respeto se logran estás cosas, no ser un prepotente».

También hubo espacio para analizar sus comparaciones políticas: «NOTABLE la analogía de Esteban Duch con Trump como el matón de la población que termina llevándose el balón de gas de la casa a dónde fue a sacar al papá maltratador de la familia».

