«Es una falta total de respeto»: 31 Minutos arremete contra candidato presidencial por uso indebido de imágenes en su campaña

Recientemente, 31 Minutos mostró su descontento después de que se dieron cuenta de que usaron a sus personajes en piezas gráficas de la campaña del candidato presidencial, Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín.

A través sus redes sociales, el político que busca llegar a la presidencia en las elecciones del 2026, compartió post en los que aparecen los personajes. A esto se le suma el siguiente mensaje: «Tulio Triviño. Mario Hugo y 31 Minutos presentan el Plan Guardián, la estrategia de seguridad que sacará a Colombia adelante».

Esta situación generó una rápida reacción por parte del equipo que está detrás del icónico programa infantil.

31 Minutos arremete contra candidato presidencial

A través de la cuenta de Instagram de 31 Minutos cuestionaron duramente a Sergio Fajardo.

«Cómo se te ocurre usar nuestra imagen en tu campaña. 31 Minutos nunca participa en campañas políticas, menos en lugares donde su contingencia nos es totalmente ajena. Lo tuyo es una falta total de respeto a nuestra creación y un uso completamente ilegal de la marca y sus personajes», indicaron.

Luego, a través de una historia, el equipo aclaró la situación. «Queridos productores, les escribimos desde Aplaplac para ponerlos en aviso que la utilización de fotos de los personajes de 31 minutos, del logo de 31 minutos y la promoción de shows en vivo de 31 Minutos sin incorporar la palabra TRIBUTO con el mismo tamaño de letras de la frase misma, es absolutamente ILEGAL», indicó.

Además, expresaron: «Todas las marcas anteriormente descritas están inscritas tanto con derechos de autor como con derechos de imagen. Su utilización sin nuestro consentimiento está vulnerando derechos de autor y derechos de marca. Lamentamos tener que aclararles esto, pues sabemos que en muchos casos es sin mala intención y es por eso que se los aclaramos antes de tomar acciones legales».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 31MinutosETG (@31etgstudios)

También te podría interesar leer: Dónde ver por streaming «31 Minutos, Calurosa Navidad» en Chile

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google