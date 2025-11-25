Dónde ver por streaming «31 Minutos, Calurosa Navidad» en Chile

El 21 de noviembre se estrenó la nueva película de «31 Minutos, Calurosa Navidad». Proyecto de las productoras Amazon Studios y Aplaplac que está centrada en nuevas aventuras de los famosos títeres que tienen el deber de salvar la Navidad.

«Titirilquén, el pueblo de 31 Minutos, vive una Navidad tan infernalmente calurosa… ¡que Santa Claus debe suspender su visita! Pero no todo está perdido: El conejo Bodoque se ofrece heroicamente a ir por los regalos al Polo Norte. Para esperarlo, sus amigos improvisan un espectáculo navideño desastroso pero lleno de esperanza. No sospechan que Bodoque será víctima de irresistibles tentaciones…», es la sinopsis de la cinta.

¿Cómo ver «31 Minutos: Calurosa Navidad» a través de Streaming en Chile?

Esta esperada película no se estrenó en cines y solamente se puede ver mediante la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Cabe destacar que según la página web oficial de 31 Minutos, esta cinta cuenta con populares canciones del icónico programa de Títeres. Entre ellas se encuentran: «Navidad de 31 minutos (2025)» de Patana, «Mi muñeca me habló (2025)» de Julieta Venegas, «El arrepentimiento de J. C. Bodoque (2025)», «El tamborillero (The Little Drummer Boy)» de los Mimos Cantores de Avena y más.

El gran año del icónico programa infantil

No caben dudas de que este año ha sido muy bueno para 31 Minutos. En julio llevaron a cabo dos fechas de «Radio Guaripolo 2» en el Movistar Arena.

Luego, en octubre, se estrenó su Tiny Desk, que tuvo gran impacto y que hasta ahora acumula más 13 millones de reproducciones en YouTube.

Posteriormente, se desató gran locura por 31 Minutos. Incluso se anunciaron dos nuevas fechas de «Radio Guaripolo 2» en el Movistar Arena para el próximo año.

