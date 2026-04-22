22 Abr, 2026. 13:15 hrs

¡Se adelantan las Fiestas Patrias! Lanzan «Fiebre de Cumbia: La Fonda» y ya hay miles de inscritos para la preventa

¿Para que esperar hasta el 18 de septiembre para celebrar? Ya se anunció la primera fonda del año y más de 5 mil personas se inscribieron para la preventa.

Por Iván López
Fiebre De Cumbia, La Fonda
Fiebre Producciones

No caben dudas de las Fiestas Patrias son muy esperadas en Chile. Estas celebraciones se caracterizan por los asados, empanadas, la cueca y disfrutar en familia o con amigos.

Y recientemente, se hizo un anuncio que pondrá felices a varios. Resulta que se confirmó «Fiebre de Cumbia: La Fonda». Un evento que está generando gran expectativa y que busca adelantar estas fiestas. 

Conoce los detalles de «Fiebre de Cumbia: La Fonda que llega para adelantar las Fiestas Patrias

El evento se desarrollará el 5 de septiembre en el Club Hípico de Santiago. El objetivo es entregar un experiencia diferente a las típicas fondas con una jornada nocturna centrada en la música en vivo y el ambiente festivo.

«Fiebre de Cumbia: La Fonda» está generando gran expectación. De hecho, a meses del evento ya hay más de 5 mil personas inscritas para acceder a la preventa. De este modo, se evidencia un gran interés por celebrar desde antes del tan esperado 18.

«Hay una energía distinta este año. La gente quiere salir, encontrarse y celebrar, y sentimos que tenía sentido abrir ese espacio antes del 18″, indican desde la producción. 

Vale señalar que a diferencia de la mayoría de las fondas que son más familiares, «Fiebre de Cumbia: La Fonda» será para mayores de 18 años y tendrá una parrilla con artistas nacionales e internacionales, la que se anunciará próximamente.

Además, habrá una gran oferta gastronómica y de barras con el fin de acompañar una jornada de celebración que durará varias horas.

De este modo, «Fiebre de Cumbia: La Fonda» busca posicionarse como una experiencia masiva, en la que la música y el ambiente sean protagonistas. Además, el evento se busca instalar como el puntapié iniciar de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Vale señalar que las entradas estarán disponibles próximamente a través del sistema Passline.

Primera Fonda Del Año
Créditos: Fiebre Producciones

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