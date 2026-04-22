¡Se adelantan las Fiestas Patrias! Lanzan «Fiebre de Cumbia: La Fonda» y ya hay miles de inscritos para la preventa

No caben dudas de las Fiestas Patrias son muy esperadas en Chile. Estas celebraciones se caracterizan por los asados, empanadas, la cueca y disfrutar en familia o con amigos.

Y recientemente, se hizo un anuncio que pondrá felices a varios. Resulta que se confirmó «Fiebre de Cumbia: La Fonda». Un evento que está generando gran expectativa y que busca adelantar estas fiestas.

Conoce los detalles de «Fiebre de Cumbia: La Fonda que llega para adelantar las Fiestas Patrias

El evento se desarrollará el 5 de septiembre en el Club Hípico de Santiago. El objetivo es entregar un experiencia diferente a las típicas fondas con una jornada nocturna centrada en la música en vivo y el ambiente festivo.

«Fiebre de Cumbia: La Fonda» está generando gran expectación. De hecho, a meses del evento ya hay más de 5 mil personas inscritas para acceder a la preventa. De este modo, se evidencia un gran interés por celebrar desde antes del tan esperado 18.

«Hay una energía distinta este año. La gente quiere salir, encontrarse y celebrar, y sentimos que tenía sentido abrir ese espacio antes del 18″, indican desde la producción.

Vale señalar que a diferencia de la mayoría de las fondas que son más familiares, «Fiebre de Cumbia: La Fonda» será para mayores de 18 años y tendrá una parrilla con artistas nacionales e internacionales, la que se anunciará próximamente.

Además, habrá una gran oferta gastronómica y de barras con el fin de acompañar una jornada de celebración que durará varias horas.

De este modo, «Fiebre de Cumbia: La Fonda» busca posicionarse como una experiencia masiva, en la que la música y el ambiente sean protagonistas. Además, el evento se busca instalar como el puntapié iniciar de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Vale señalar que las entradas estarán disponibles próximamente a través del sistema Passline.

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