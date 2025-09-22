Joven aprovechó las Fiestas Patrias para trabajar como chofer en app móvil y sorprendió tras revelar cuánto ganó

Ya se acabaron las tan anheladas Fiestas Patrias. Celebraciones, en las cuales muchas personas disfrutan de comer, bailar y beber.

Sin embargo, hay quienes ven en estas fechas una oportunidad para generar dinero.

Este fue el caso de Nicolás Sáez, un influencer que durante las Fiestas Patrias se dedicó a trabajar como chofer en una aplicación móvil de transporte.

El joven registró cómo fue el proceso y lo compartió en diversos videos a través de TikTok. Además, reveló cuánto dinero ganó.

Joven sorprende a todos tras revelar cuánto dinero ganó por trabajar en Fiestas Patrias

«Cuántas lucas nos hacemos esta semana del 18», señaló antes de mostrar cómo estuvo su trabajo.

En este contexto, el joven dio a conocer que en su primer día de trabajo no hizo muchos viajes. «Empezamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche. Obviamente, yo paro en la hora de almuerzo para descansar», contó.

Además, reveló que en dicha jornada ganó $58 mil. «Nada mal considerando que es el inicio de semana», mencionó.

Por otro lado, el influencer señaló que en el segundo día le fue «mucho mejor que el día de ayer» y que logró obtener $77.894.

Posteriormente, el joven dio a conocer que durante el 17 de septiembre, jornada en la que comenzaron las fondas y muchas personas empezaron a celebrar las Fiestas Patrias, el monto ganado aumentó de manera notable.

«Después de comer empanada y ver un micro incendiándose, al final del día completé 39 viajes y obtuve la increíble suma de $134.881», indicó.

Además, mencionó que durante el 18 de septiembre también hubo harto movimiento. En concreto, reveló que hizo 37 viajes y que logró ganar $154.625.

Por último, el joven señaló que el 19 de septiembre estuvo más lenta la cosa y que ganó $97.515 y que realizó 26 viajes.

