José Antonio Neme pierde los estribos y protagoniza tensa discusión en vivo con entrevistada: «No me interesa hablar con ella…»

José Antonio Neme protagonizó una tensa situación en el programa Mucho Gusto. Esto ocurrió en conversación con una mujer que se tomó una parte de un terreno que es propiedad de la familia del difunto empresario Alejandro Correa en la comuna de Quilpué.

En esta instancia, la mujer, Yasmin Durán expresó: «Yo no tengo papeles, me tomé este terreno, pero nosotros construimos a vista y paciencia de los dueños».

Posteriormente, José Antonio Neme le indicó: «Yo le pregunto directamente… acá el dueño murió asesinado, hay un crimen vinculado, entonces yo le preguntó si no le pasa nada».

Frente a esto, la mujer contestó: «Acá hay un asesinato, pero nosotros no tenemos nada que ver en la muerte de don Alejandro. Si él estuviera vivo, nosotros ya habríamos hablado con él, porque con él sí se podía hablar».

Luego, José Antonio Neme señaló: «Tanto se podía hablar que lo mataron, poh, hija», lo que desencadenó el tenso momento.

José Antonio Neme protagoniza tensa discusión en matinal de Mega

Tras el comentario del rostro de Mega, la entrevistada respondió: «Yo no soy tu hija. Primero, no soy tu hija, respétame que soy una señora. Mi nombre es Yasmín, no soy tu hija».

Posteriormente, el animador de Mucho Gusto expresó: «Señora, no le estoy faltando el respeto. Lo que yo veo es que usted es una señora que está ocupando una propiedad que no le corresponde, así que tome sus cosas, salga de ahí y acate la ley como cualquier otro chileno»

Ante esto, la mujer se sacó el audífono y se fue indignada del lugar.

Por su parte, José Antonio Neme señaló: «No me interesa más hablar con ella, aquí un cúmulo de pobladores que lo único que hacen es manipular el lenguaje para hacernos creer que tienen derechos que no tienen».

«Basta de buenismo, háganse cargo de la vida que tienen. A mí me tienen hasta acá de estos móviles de tomas», agregó.

Luego, José Antonio Neme expresó su enojo por la mujer que se tomó un terreno del empresario fallecido. «Me parece que es una mujer inhumana, así que yo tampoco quiero hablar con ella», indicó.