José Antonio Neme vive minuto de furia en vivo y se lanza contra actriz nacional: «Ándate a la chu…, no voy a hablar más contigo esta hue…»

Durante la jornada de este miércoles, se vivió una inesperada situación en el matinal de Mega, «Mucho Gusto». Resulta que el animador José Antonio Neme se lanzó con todo contra una actriz nacional.

En esta instancia, el periodista criticó a Nicolás Maduro e indicó que es «un dictador de la peor estrofa»

Además, también cuestionó a quienes evitan llamar dictadura al gobierno de Venezuela. «Hay ciertos consensos, pues, el perro es perro, el gato es gato», indicó.

José Antonio Neme pierde la paciencia y estalla contra popular actriz

En este sentido, el animador del matinal de Mega se lanzó contra Florencia Lagos, quien es hija de Andrés Lagos y fue agregada cultural de Cuba en el segundo periodo presidencial de Michelle Bachelet.

«Sale la hija de Juan Andrés Lagos a hablar pelotudeces, hue… que no me interesa leer. Si viene tal niña o tal señora a decirme a mí, ándate a la chu…, no voy a hablar más contigo esta hue…», partió indicando José Antonio Neme.

«Este es un dictador de la peor estofa y la gente está pasándolo pésimo y punto, y esa es la realidad. Y si no te gusta, tómate una nave a Marte», agregó.

Además, el rostro de Mega indicó: «Este señor -refiriéndose a Maduro- es un pelotudo, la gente que está con él, otra pelotuda. Los venezolanos en su mayoría lo están pasando como el ajo, porque no habría 8 millones de personas buscando su destino en América Latina. ¿O tú crees que salen por qué quieren?».

Luego, indicó que cuando estuvo en Colombia, Bogotá, niños venezolanos le pedían dinero. «¿Me va a decir que también lo invento el imperialismo? Déjate de hue… Si me ponen un entrevistado que viene a defender a Maduro, me paro y me voy hasta que termine la entrevista», lanzó José Antonio Neme.

🔥 DINAMITA PURA | 🧨 José Antonio Neme explota en pantalla.

🔺 Hace un llamado al periodismo chileno y arremete contra Jadue y Florencia Lagos: “Ándate a la chucha, no voy hablar más contigo esta hueá….déjate de hueviar.” 👇#MuchoGusto pic.twitter.com/hJicLNJkVv — KrAn ⭐️ (@KrAn_Libertario) September 3, 2025