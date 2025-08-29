José Antonio Neme pierde la paciencia en Mucho Gusto por inesperado motivo y abandona estudio en vivo: «No me quiero pelear con nadie»

Durante la jornada de este viernes, José Antonio Neme se mostró molesto por la discusión parlamentaria sobre el uso de pistolas Taser y otros elementos disuasivos.

Y su enojo aumentó mientras conversaban con Mario Desbordes, alcalde de Santiago, que señaló que es hay que entregarle herramientas de defensa a los inspectores municipales, como gas pimienta.

En este contexto, José Antonio Neme explotó debido a que una diputada presentó un oficio para medir los alcances de las pistolas Taser de Carabineros.

El Gobierno autorizó la compra de pistolas taser a Carabineros. Oficié al Ministerio de Seguridad: queremos saber protocolos, capacitación, cantidad de taser y, sobre todo, para qué se usarán. Estas armas tienen usos limitados y jamás deben usarse para control del orden público. pic.twitter.com/2QIeQB59mD — Lorena Fries (@lorenafriesm) August 27, 2025

José Antonio Neme explota y abandona estudio de Mucho Gusto

El rostro de Mega expresó: «Señora, déntrese, se lo digo con todo el respeto al mundo. Está absolutamente fuera de este planeta Tierra. O sea, no tiene ni un sentido que usted oficie, ocupe sus oficios para cosas más importantes, señora, no quiero mencionar el nombre propio, porque no me quiero pelear con nadie».

En este sentido, José Antonio Neme expresó: «Pero ocupe su pega y su tiempo en cosas realmente importantes, útiles, interesantes, que están en debate real en el mundo».

«No cosas que están absolutamente zanjadas, la Tierra es redonda, el Sol sale en la mañana, la Luna sale en la noche y las pistolas Taser se usan en gran parte del planeta para combatir la delincuencia, no tenemos nada más que conversar», añadió el comunicador.

Y sobre los riesgos que hay sobre las armas, José Antonio Neme expresó: «Si hay alguna persona que tiene un lunar, una espinilla, algún problema cardíaco, algún tipo de problema neurológico, algún tipo de condición psiquiátrica que hace que la pistola Taser lo pueda dejar en una situación absolutamente comprometida, que no cometa delitos. Es supersimple, salga menos, no se meta en problemas».

Incluso señaló que le facilitó gas pimienta a la mujer que pasea a sus cinco perros para que lo use como defensa personal.

«¿Cómo le prohíben a un funcionario municipal que tenga una herramienta no letal? Y aparece una diputada o un diputado o un diputade o un diputadu o un diputadi mandando un oficio», lanzó. Posteriormente, José Antonio Neme se retiró del estudio por un momento y mencionó: «Permiso, voy al baño«