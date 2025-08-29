Lluvia en la Región Metropolitana: Iván Torres le mandó mensaje a Allison Göhler y tildó de ignorante a rostro de Canal 13

Durante la mañana de este viernes, como lo hace diariamente, Iván Torres entregó su pronóstico del tiempo para distintos sectores del país e incluso habló de las probabilidades de que haya lluvia en la Región Metropolitana. Sin embargo, esto no fue todo, ya que también entró a la «guerra de meteorólogos» e incluso le mandó un mensaje a un rostro de Canal 13.

Esto ocurrió después de que el periodista José María del Pino del matinal Tu Día (Canal 13), se refirió a la crítica que lanzó Allison Göhler, a sus colegas, por dar pronósticos apresurados para las Fiestas Patrias.

«Señores, ustedes meteorólogos y no-meteorólogos que dan el tiempo, tengan cuidado en lo que dicen, porque la gente efectivamente va a pensar que va a pasar lo que usted está diciendo, ¡y no!», indicó.

No obstante, por su parte, Michelle Adam indicó: «Hasta ahora, tenemos condiciones sin precipitaciones para los días del 18, aunque esto puede cambiar. En la zona central, hasta la región del Biobío, vamos a estar estable, con unos días con sol y otros parciales»

Frente a esto, José María del Pino señaló en el programa de Canal 13: «Porque una buena meteoróloga sí se atreve a proyectar el tiempo sin ningún inconveniente».

¿Lluvia en la Región Metropolitana durante Fiestas Patrias?: Iván Torres manda potente mensaje

Y en el programa «Buenos Días a Todos» de TVN, Iván Torres se refirió a la polémica y se mostró de acuerdo con la meteoróloga de CHV.

«Uno puede dar pronóstico hasta de enero, pero es un pronóstico estadístico. La probabilidad estadística de que llueva en Fiestas Patrias es muy baja y Allison fue muy cauta y dijo que eso no se podía hacer, y yo estoy de acuerdo. Me alineo con ella y le escribí», indicó.

En este sentido, Simón Oliveros le dijo «que metió la cola un periodista (José María del Pino) y dijo ‘no, es que los de verdad se atreven’ y ahí quedó la escoba».

Frente a esto, Iván Torres, señaló: «Al periodista ese le digo que no tiene idea de metereología y que es un ignorante».

De este modo, de acuerdo a las palabras del meteorólogo de TVN, todavía no se puede saber si es que durante las Fiestas Patrias se desarrollará lluvia en la Región Metropolitana u otros sectores del país.