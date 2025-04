Tras supuesto «congelamiento» de Chilevisión: José Antonio Neme reveló que existieron negociaciones entre Julián Elfenbein y Mega

Hace unos días se hizo pública la noticia del supuesto «congelamiento» de Chilevisión a Julián Elfenbein. Esto ante la ausencia del conductor en los últimos estelares y proyectos del canal. En su lugar, han aparecido otros rostros como Cristián Riquelme.

En Only Fama, abordaron la situación del animador con detalles inéditos, como la supuesta negociación para animar el Festival de Viña del Mar 2025.

José Antonio Neme reveló que existieron negociaciones entre Julián Elfenbein y Mega

En el programa de farándula de Mega, Only Fama, revelaron más detalles sobre el supuesto «congelamiento» a Julián Elfenbein, por parte de Chilevisión. Incluso, hablaron con el propio animador, que dijo: «Estoy en un canal en el que trabajo hace rato, me gusta mucho, pero bueno, se ha dado estos últimos meses así«.

Además, según consignó ADN, también se refirió a los rumores de un presunto acercamiento a Mega. «Lo del canal prefiero no comentarlo, pregúntenle al canal. Yo siempre he estado haciendo dos o tres programas al mismo tiempo, ahora… No te puedo explicar bien…», señaló.

Por otro lado, quien estuvo presente en el panel del programa fue el rostro de Mega, José Antonio Neme. El animador confirmó las negociaciones entre Julián Elfenbein y Mega: «Efectivamente, desde la administración anterior de este canal, sí llamaron a Julián Elfenbein y hubo reuniones para animar el Festival de Viña del Mar«.

Sin embargo, Elfenbein había renovado hace poco con Chilevisión, por lo que era muy cara la multa para pasar a Mega. José Antonio Neme, así lo contó: «Había recién renovado con Chilevisión, por lo tanto, no podía avanzar».

Francisca García-Huidobro, también en el panel, reveló el estado de ánimo de su amigo cercano, sin entrar en detalles: «Está triste, se siente mal físicamente porque viene desde hace años lidiando con distintos tipos de dolores, además de un divorcio muy complicado. Insisto, un tipo como Julián Elfenbein, que nunca abandona la pega, ¿por qué Chilevisión lo alarga y le ofrece Pasapalabra?».