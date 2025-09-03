«Tenía depresión, me quise alejar de todo»: DJ Méndez revela detalles inéditos de su regreso a la música

Durante la jornada de este miércoles, «El Portal del Web» tuvo un invitado de lujo. Hablamos ni más ni menos que de DJ Méndez, quien llegó con una polera que dice «descongelado».

Vale señalar que recientemente, el cantante dio mucho que hablar tras volver a la música con «HONEY MOODS» junto a DrefQuila y Shisosaloud, después de que en redes sociales hicieran una campaña para que retornara a la escena.

DJ Méndez y su regreso a la escena musical

El cantante reveló que pasó por momentos complicados. En este sentido, reveló que «me fui al campo, aunque ustedes no lo crean, sin teléfono. Nadie me podía ubicar».

Además, DJ Méndez señaló: «Tenía depresión, me quise alejar de todo». Ante esto, señaló que «busqué ayuda profesional».

El artista dio a conocer que pudo superar esta situación y que actualmente «estoy exageradamente bien (…) Full de energía».

En este contexto, DJ Méndez valoró el movimiento que surgió en redes sociales como TikTok que pedía su regreso a la música.

«Estoy muy emocionado, muy feliz por la gente que empezó un movimiento increíble, que nunca me imaginé en la vida«, señaló.

«Se manifestaron y hoy día estoy de vuelta, mejor que nunca. Lleno de energía y lleno de felicidad», agregó DJ Méndez.

De este modo, la voz de «Mi Chile» reconoció que «Es algo increíble. Por eso yo mi polera destaca ‘descongelado’, porque salió un hashtag #descongelenaDJMéndez».

Además, DJ Méndez señaló: «Mi hija de 18 años, Isis Méndez, me empieza a hacer ver que hay un movimiento en TikTok que quieren que vuelva a la música».

En este contexto, el cantante destacó a Kreamly, productor que impulsó la reciente canción que estrenó jusnto a DrefQuila y Shisosaloud.

«Me presenta este proyecto de HONEY MOODS con DrefQuila y Shisosa de esta generación. Entonces como no lo voy a agradecer», indicó.

Además, DJ Méndez dio a conocer que viene con un trabajo con Pablito Pesadilla. «Hicimos un proyecto muy lindo», indicó.

«Viene una ola de cosas lindas y esto es la gente», indicó.