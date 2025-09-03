Festival a Toda Costa en Isla Negra: Conoce cómo comprar entradas para el evento que reunirá a Los Jaivas, The Ramblers y Juanito Ayala

Próximamente, el Festival A Toda Costa llegará a Isla Negra, el que se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en el Centro de Expansión Isla Negra (ex Unilever), ubicado en Dubournais #3840.

El evento se desarrollará desde las 14:00 hasta las 23:00 horas y contará con la animación de nuestro querido Lucho Hernández y la musicalización del gran y DJ Juako Lee.

Además, en esta instancia se reunirán tres íconos de la música nacional. Hablamos de Los Jaivas, The Ramblers y Juanito Ayala. Esto marcará un encuentro intergeneracional, que celebrará lo mejor del folclore, la cumbia, el rock y la fusión latinoamericana.

Vale señalar que el plato fuerte del festival son Los Jaivas, quienes celebran 62 años de carrera y llegarán con un show cargado de historia, energía y legado musical. De esta manera, su participación marcará un hito cultural para el litoral central.

Además, el Festival A Toda Costa también contará con artistas locales de la V Región como Rosselo del Puerto y Mil Historias; y el talento indiscutible de Vicente Baeza (doble de Frankie Valli en Mi Nombre Es de TVN).

Vale señalar que el evento tiene una capacidad estimada de tres mil personas. Además, también tendrá una variada oferta gastronómica en el sector de foodtrucks, junto con una amplia selección de cervezas artesanales locales.

¿Cómo comprar entradas para el Festival A Toda Costa?

Las entradas están disponibles en Passline. La preventa tiene un valor de $20.000.

Por otro lado, debido a la gran demanda de asistentes provenientes de la Región Metropolitana desde la producción en alianza con Depósito de Copete han dispuesto de buses especiales para la ocasión. Estos saldrán desde Av. Matta 549 (Santiago) el sábado 13 de septiembre a las 12:00 horas y tendrán traslado gratuito para las primeras 500 personas. Posteriormente, tendrá un valor de $10.000.

Mientras que el regreso será a las 23:00 horas. Para asegurar el cupo hay que subir una historia etiquetando a Isla7, Depósito de Copete y Festival A Toda Costa, y enviar a través de un mensaje directo una foto de la entrada.