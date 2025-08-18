Usuarios en TikTok piden regreso de DJ Méndez a la música: cantante sorprendió con inesperado aviso

Durante los últimos días, diversos usuarios de redes sociales han pedido que DJ Méndez regrese a la música.

De hecho, esto es algo que se lo han hecho saber a la hija del cantante Steffi Méndez, quien reveló que su padre no pasa por un buen momento,

Esto surgió después de que un seguidor le indicó a la joven que le gustaría que su padre vuelve a la escena musical, petición que varios cibernautas han hecho en redes sociales como TikTok.

En este sentido, si bien, Steffi se mostró feliz de lo que piden, contó que DJ Méndez vive una compleja situación.

«Él está viviendo un periodo que no sabría cómo describirlo pero él está luchando para salir adelante y creo que a él le alegraría mil veces más ver cómo quieren revivir/descongelar a DJ Méndez», mencionó.

¿Se viene nuevo proyecto de DJ Méndez?

Luego de diversas peticiones a DJ Méndez por parte de sus fanáticos, el cantante sorprendió tras entregar una importante noticia a través de su cuenta de Instagram.

Resulta que el cantante, compartió un video en sus historias, en las que aparecen múltiples fotos de él.

«Porque ustedes lo pidieron. Este 21 de agosto», decía el video compartido por DJ Méndez.

Vale señalar que su hija, Steffi también compartió el mismo registro en sus historias y escribió: «Afírmense chemimare».

¿Qué estará preparando Méndez? Solamente queda esperar hasta el 21 de agosto para saber.

