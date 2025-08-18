Popular y polémica figura de la farándula es confirmada para «El Internado», el nuevo reality de Mega: «Una oportunidad única»

Durante este lunes se confirmó a una popular figura televisiva como participante de «El Internado», el nuevo reality de Mega. Estamos hablando ni más ni menos que de Daniella Campos.

De este modo, la exMiss Chile tendrá que demostrar su talento en la cocina y convivir con más personas en el encierro.

Vale señalar que Daniella Campos es una popular figura del mundo televisivo que destaca por su actitud frontal. Su último trabajo en la pantalla chica fue en Zona de Estrellas. Sin embargo, dejó el canal tras protagonizar una tensa polémica con Adriana Barrientos.

Daniella Campos confirmada para el nuevo reality de Mega

De acuerdo a lo informado por Mega, Daniella señaló: «Un reality es un espacio donde te conocen más, porque uno es en general un personaje. Acá te vas a mostrar 100% como eres. En el fondo, creo que esto trae algo bueno para las personas que trabajan en lo que yo hago. Permite mostrar un lado más humano, o cómo uno vive o se relaciona generalmente con las demás personas».

De este modo, indicó que es «una oportunidad única en la vida. Estoy emocionada, porque encuentro que hay toda una mezcla de sensaciones explosivas».

Con respecto a su talento cocinando, Daniella Campos expresó: «Yo cocino como cocina cualquier persona en su casa, pero lo duce… no sé hacer nada. Sé hacer un queque y quizás pueda sacar un pie de limón. Voy a aprender y eso es lo que más me encanta»

Vale señalar que anteriormente ya se había confirmado que Di Mondo también será parte de este reality.

Por otro lado, esta es la primera vez que Daniella Campos será parte de un reality.

«El Internado» contará con la participación de 18 participantes con poco o nada conociendo en cocina, de los que su permanencia va a depender de competencias físicas y culinarias.

Además, hace un tiempo se conoció que Tonka Tomicic animará el próximo reality de Mega junto a Yann Yvin que será el director de la academia de cocina. En tanto, Tita Ureta y Joaquín Méndez liderarán diversas actividades. Por otra parte, Fran García-Huidobro encabezará los «cara a cara».