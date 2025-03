«Fuiste por lana y saliste trasquilada»: Daniella Campos aseguró que Daniela Aránguiz fue quien filtró el regreso de Jorge Valdivia y Maite Orsini

Una verdadera bomba lanzó Cecilia Gutiérrez el pasado domingo en Primer Plano. La periodista aseguró que Jorge Valdivia y Maite Orsini habrían retomado su relación hace un tiempo. Además, señaló que en sus entornos familiares esto no era bien recibido.

Cabe recordar que el exfutbolista está viviendo junto a su ex pareja Daniela Aránguiz y sus hijos mientras cumple con arresto domiciliario nocturno. Al momento de ser consultada al respecto, Aránguiz aseguró que ella no sabía, pero que él es libre de hacer lo que quiera. Además, aseguró que no lo había echado de la casa, como se estaba especulando.

Daniella Campos aseguró que Daniela Aránguiz fue quien filtró el regreso de Jorge Valdivia y Maite Orsini

Quien se refirió a esta noticia fue Daniella Campos, al ser contactada por el programa de farándula «Que Te Lo Digo«, de Zona Latina. En el espacio, aseguró que fue Daniela Aránguiz quien filtró la noticia. «Porque, recordemos, el beso en la cárcel, quién estaba adentro, ella. Cuando se fue a Miami con el ex de Camila Andrade, quién manda la foto a la prensa, ella. No lo estoy creyendo, lo sé«, señaló.

Sin embargo, desde el programa cuestionaron esto por las declaraciones que dio Daniela Aránguiz después de la filtración. Ante esto, Daniella Campos comentó: «Es la única respuesta que le quedaba en el tintero o podría utilizar. Porque qué más podría decir una persona que ha estado jugando con una posible reconciliación, ya sabemos que hablaba de otra persona, pero no aclara qué persona».

«Sabemos cómo juega el juego y se le nota mucho. Hoy se llevó un balde de agua fría muy fuerte y no le queda más que decir que no quiere meterse«, agregó.

Por último, remató a la expareja de Jorge Valdivia: «Fuiste por lana y saliste trasquilada«.

También le preguntaron por su opinión sobre los rumores de que Jorge Valdivia se iría de la casa que comparte con Daniela Aránguiz. Daniella Campos aprovechó para arremeter con todo: «Ella va a llorar lágrimas de sangre cuando el Mago se vaya de la casa. No tiene más argumentos, es una persona contradictoria. Lo que le interesa a ella es cuidar la plata. No está preocupada de su familia, ni de Jorge, está preocupada de las lucas, de las propiedades», cerró.