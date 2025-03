Daniela Aránguiz se refiere al futuro de Jorge Valdivia tras supuesta reconciliación con Maite Orsini: «Puede irse cuando…»

Recientemente, Daniela Aránguiz ha estado en el centro de atención. Esto debido a que se dio a conocer que su expareja Jorge Valdivia habría vuelto con Maite Orsini.

Es importante recordar, que el exfutbolista está cumpliendo arresto domiciliario nocturno en la casa de Daniela, después de ser acusado de violación.

Vale señalar que Daniela Aránguiz, se ha tomado esta situación con calma y ha señalado que su relación con Jorge Valdivia es familiar, debido a que es el padre de sus hijos.

En este sentido, en la jornada de este martes, la exchica Mekano conversó con el programa de espectáculos «Hay que decirlo».

De este modo, le consultaron sobre los rumores de que supuestamente Jorge Valdivia iba a dejar la vivienda en abril.

«En abril es el juicio de Jorge, ahí no sé lo que va a pasar. Él puede irse cuando estime conveniente, yo no lo he echado», respondió Daniela Aránguiz.

Daniela Aránguiz sobre el aparente regreso de Jorge Valdivia y Maite Orsini

Además, con respecto a la supuesta reconciliación entre Jorge Valdivia y Maite Orsini, la exchica Mekano expresó: «Jorge es un hombre soltero, libre, igual que yo. No me debe explicaciones ni a nadie de con quién esté o no. Ahora no puedo afirmar si esto es cierto o no…».

En este sentido, Daniela Aránguiz también añadió: «la verdad es que yo soy una mujer soltera que no le debe explicaciones a nadie, y como no me gusta que me pidan explicaciones de lo que hago con mi vida privada, tampoco las pido devuelta, sobre todo si estamos compartiendo la misma casa».