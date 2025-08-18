Recordada figura de TV vive difícil momento: no tiene trabajo, sobrevive con dos maletas y arrienda una pieza

Desde hace algunas semanas que existe preocupación por Alexander Núñez, quien es conocido como Arenito por su paso en el programa juvenil Yingo.

Recuerdos que a través de redes sociales, el joven había dado a conocer que enfrenta una compleja situación económica,

«Llevo mucho tiempo sin trabajo estable. Debía pagar el arriendo el día de ayer, y no lo he podido pagar», indicó hace un tiempo a través de redes sociales.

Posteriormente, su amiga y excompañera en Yingo, Faloon Larraguibel pidió ayuda por él.

«Les pido algo desde el corazón. Un gran amigo, mi Arenito, está pasando por un momento difícil y necesita trabajo con urgencia. Es una persona comprometida, responsable y con todas las ganas de salir adelante», indicó a través de redes socales.

«A veces un simple contacto puede cambiarle la vida a alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse», añadió.

Arenito entrega detalles del momento que vive

Luego de las alarmantes publicaciones de Arenito, el programa de CHV, Primer Plano, emitió un reportaje sobre el momento que vive el exparticipante de Yingo.

En este sentido, el joven mostró que actualmente vive en una pieza y que sigue sin encontrar un trabajo estable.

Arenito señaló que su pasado en el mundo de la televisión podría ser uno de los motivos de que se encuentre desempleado.

«Dirán que ‘este chico es escandaloso, ex chico TV’. Por ahí pienso que podría ser», expresó.

En este sentido, Arenito mencionó: «Hago trabajos esporádicos para evitar estar encerrado, porque me baja la depresión y mi realidad».

En tanto para finalizar, el exchico Yingo indicó: «Ya no me da vergüenza ni nada, es mi realidad y la tengo que aceptar. Dios da y Dios quita, tengo que aceptarlo no más y tratar de salir adelante».