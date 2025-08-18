Daniela Aránguiz revela «romance» de Fran García-Huidobro con popular deportista chileno: «Ten cuidado porque yo sé la historia…»

Durante el capítulo de este viernes del programa de farándula de Mega, «Only Fama» se dio a conocer una inesperada información que involucra a Fran García-Huidobro.

Esto ocurrió en una conversación entre la animadora y Daniela Aránguiz, quien la vinculó un destacado deportista nacional

En concreto, la ex de Jorge Valdivia dio a entender que Fran García-Huidobro habría tenido una aventura amorosa con el extenista, Marcelo «Chino» Ríos.

Vale señalar que esto ocurrió después de que la conductora se refirió al vínculo que tenía Daniela Aránguiz hace algunos meses con el deportista.

«Tú sabes harto de Marcelo Ríos», mencionó Francisca.

Frente a esto, Daniela Aránguiz se defendió con todo e incluso le advirtió a Fran García-Huidobro que conoce cuál su historia con el Chino Ríos.

Daniela Aránguiz revela supuesto vínculo con Fran García-Huidobro

En esta oportunidad, Daniela Aránguiz advirtió que «Francisca, ten cuidado porque yo sé la historia…».

No obstante, la Dama de Hierro no se quedó en silencio y aclaró que una vez salió con el deportista.

«¿La mía con el Chino Ríos? ¿Vas a golpear con eso? Si todo el mundo lo sabe… Salí una vez con él y fue una encerrona», expresó Fran García-Huidobro.

En este contexto, la conductora de Only Fama señaló que «de hecho, una de las personas que me hizo esa encerrona se va a meter en la política«.

