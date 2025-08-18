«Me voy con el corazón lleno»: Se confirma la salida de importante figura de TVN tras más de cuatro años en el canal

Durante la jornada de este lunes, se confirmó la salida de una importante figura de Televisión Nacional (TVN), quien estuvo por más de cuatro años en el canal estatal y vivirá su último día este martes.

Estamos hablando de ni más ni menos que de la periodista Constanza Santa María, quien decidió asumir nuevos desafíos laborales.

Es importante señalar que la comunicadora llegó en marzo de 2021 a TVN. De este modo, fue parte de múltiples proyectos del departamento de Prensa.

Constanza Santa María se desempeñó como conductora de espacios como «24 Horas Central» con Iván Núñez y «Estado Nacional» junto a Matías del Río. Además, la periodista participó de transmisiones de elecciones y cubrió en terreno múltiples hechos noticiosos.

Las palabras de Constanza Santa María por su salida de TVN

Sobre su salida del canal, la periodista señaló: «Es una decisión difícil, porque he sido muy feliz en TVN. Fueron casi 5 años en que me dieron todas las oportunidades para seguir creciendo profesionalmente».

«Aquí desarrollé lazos profundos con mis compañeros y compañeras de trabajo, muchos son ahora queridos amigos. Agradezco haber pasado por la TV Pública, es un gran aprendizaje y espero que se fortalezca, como una institución fundamental para nuestra democracia», agregó Constanza Santa María.

Posteriormente, la periodista señaló: «Cada uno de mis compañeros y compañeras, los que fueron mis jefes, los productores, los técnicos, los amigos del casino, en fin, cada persona que me acogió con cariño en este, el Canal de todos los chilenos«.

«Me voy con el corazón lleno y con la alegría también de emprender nuevos desafíos profesionales», finalizó.