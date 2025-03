Constanza Santa María habló sobre importante accidente que sufrió: “Yo siento los fierros”

La reconocida periodista se sinceró y entregó detalles de su proceso de recuperación, después de sufrir un fuerte accidente en un evento de electro movilidad, el año pasado a mediados del mes de noviembre.

Según consignó el medio LUN, la periodista intentó probar una motocicleta eléctrica. Constanza Sin embargo, perdió el control de la moto, la cual se estrelló y cayó en su pierna derecha. De este modo, comunicadora sufrió una fuerte fractura en los platillos tibiales y debió ser sometida a una operación, donde le colocaron dos placas de aluminio, dos fierros y pernos.

Tras pasar varios meses movilizándose con muletas, Santa María, conductora del noticiero reveló que ya puede caminar sin muletas.

“Llevo tres meses apoyándome en muletas. Primero en dos durante más de dos meses y después un mes en una», comentó la periodista.

Además, se refiririó a su proceso de adaptación con la importante lesión. «De repente siento tirones cuando esti­ro o doblo la rodilla. Voy a comprobar los mitos si los fierros duelen cuando hace frío o si sonaré cuando pase por la aduana en los aeropuertos. Yo sien­to los fierros, en los dos lados (de la pierna) puedo tocarlos. Ya los quiero. Ya somos amigos con ellos. Les hablo, jajaja”, señaló-.

En esa misma línea contó, que “la primera semana de marzo me tocó control con el traumatólogo y me tocó radiografía a la rodilla, como cada mes para ver cómo va la fractura y ha sido bueno el resultado. Me dijo que está consolidándose muy bien y que me lanzara a caminar sin apoyo”.

Además, explicó que iba al kinesiólogo dos a tres veces a la semana, “El primer mes me dolió mucho la zona, de ahí por supuesto que tenía analgésicos todo el tiempo, pero los fui dejando de a poco y ahora estoy sin ellos”.

La increíble recuperación de Constanza Santa María

Sobre esto, al ser consultada sobre su recuperación y como ha llevado el caminar con muletas, agregó: “Hay días en que ando súper bien, ya no ando corriendo por los pasillos del canal, que es un clásico mío lo de andar apurada de un lado para otro, y eso no lo puedo hacer. No es que uno vuelva a empezar a aprender a caminar. Por el momento no puedo trotar, no puedo hacer nada que genere impacto, así que no puedo llegar atrasada”.

En este sentido, Constanza Santa María, comentó que ha tenido una recuperación bastante rápida para el tipo de lesión y la gravedad que tuvo. Asegurando que se encontraba “mucho mejor”.

