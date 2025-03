«Me he sentido tentado…»: Eduardo Fuentes reveló que ha pensado incursionar en la comedia tras ofertas de humoristas

Eduardo Fuentes, rostro de TVN y animador con basta trayectoria en nuestro país, habló con Página 7 sobre una faceta oculta que tiene. Si bien, lo hemos visto contar chistes y hacer reír al público, o sus colegas en el estudio, ahora, el conductor del «Buenos Días a Todos» reveló que ha pensado incursionar en el stand up comedy.

Incluso, aseguró que algunos humoristas lo han contactado para que participe en proyectos de comedia.

Eduardo Fuentes reveló que ha pensado incursionar en la comedia

Eduardo Fuentes habló con Página 7, acerca del rubro en que lo hemos visto tirar chispazos, que es el humor. El conductor de televisión nos ha deleitado con chistes que se han hecho virales, en su mayoría con doble sentido.

De primera, al ser consultado, Eduardo Fuentes se negó, asegurando que sería muy difícil, sin embargo, no se cerró a hacerlo como una humorada.

«Recientemente, he visto una ola de solicitudes en redes pidiéndome que haga standup. Yo digo que es muy difícil, es una cosa que me queda muy grande. Yo soy bueno para la talla y de pronto contaré unos chistes ahí en medio de los festivales, porque me crie entre hienas, en la época de Mentiras Verdaderas«.

Luego, recordó como compartió pantalla con gigantes del humor en Chile, sobre todo, en chistes de doble sentido: «Sobreviví a figuras como Don Carter, el Profe (Rossa), a Murdock, a tantos próceres, a Edo y como buena esponja aprendí algunas cositas, unos trucos, pero de ahí a pretender hacer una carrera es muy difícil«.

Además, aseguró que humoristas lo han impulsado a lanzarse: «Algunos me lo han dicho. Me dicen ‘hagamos alguna cosita, juégatela, telonea un día‘ y me he sentido tentado, pero quizá no es el momento«.

«Mira, recién dije que le ponía la lápida, ahora si me preguntas en cinco minutos más, (te digo) ‘este sábado en el Comedy…’. Pero si lo hago será una humorada, no pretendería dedicarme a eso», cerró Eduardo Fuentes.