El Coleccionista sorprende con sinceras confesiones: Habló de un amor fallido y reveló a qué huele

En el más reciente episodio del Carpool VAC se vivió un viaje lleno de revelaciones y risas. En esta oportunidad, los protagonistas fueron El Coleccionista y El Inversionista, quienes sorprendieron con inesperadas confesiones.

Además, en esta oportunidad, El Inversionista dio a conocer que es el padre de Lord Dona y que junto a él creó la comunidad de Beyblade de la Región Metropolitana.

«Esto partió hace aproximadamente unos seis años, en conjunto con mi hijo más pequeño. De hecho, muchos ya lo conocerán, es Lord Dona», señaló.

«Fuimos creando una comunidad bastante orgánica, bastante familiar (…) Más que personajes son todos amigos y gracias a todo el empeño se logró viralizar y masificar», agregó El Inversionista.

Por otro lado, El Coleccionista indicó que al unirse a esta comunidad fue complicado, ya que había gente con mayor experiencia. Sin embargo, que poco a poco fue progresando.

Además, reveló que su familia se ha tomado de manera positiva el furor que ha logrado en redes sociales.

«Mi mamá y mi papá están muy contentos. Toda la familia en general se lo está tomando muy bien. Hay veces que mi mamá me dice: ‘Coleccionista el almuerzo está listo'», indicó el joven.

Por otro lado, El Inversionista indicó que son muy cuidadosos con las colaboraciones que hacen y con los mensajes que entregan. «No podemos realizar contenido con cualquier creador de contenido, porque hay mucho contenido que no es acorde a lo que hacemos nosotros, que es un tema familiar», señaló.

Además, señalaron que están preparando un evento especial para Fiestas Patrias.

El Coleccionista revela detalles de su vida amorosa y a qué huele

En esta oportunidad, El Coleccionista reveló que huele «012», el perfume que utiliza.

Por otro lado, al ser consultado sobre su vida amorosa, el joven señaló: «Una vez lo había intentado (…) Hasta que salga la correcta».

Además, durante esta oportunidad El Coleccionista reveló que su apodo se debe a que coleccionaba dinosaurios.