Carla Roseblack, modelo de contenido para adultos abandonó Arsmate por inesperado motivo: «No me controlo y lo hago en todas partes»

Recientemente, una popular figura de la venta de contenido para adultos de Chile dio a conocer el motivo por el que se fue de Arsmate. Hablamos de Carla Roseblack.

Vale señalar que la joven se hizo conocida en junio de este año, tras hacer un inesperado desafío. Resulta que tuvo relaciones con 120 hombres, en solamente 4 horas y 25 minutos, lo que la hizo entrar a los Récord Guinness.

De este modo, Carla Roseblack superó a la inglesa, Lily Phillips, quien tenía el récord de acostarse con 101 individuos en 24 horas.

En dicha instancia, la joven realizó los encuentros en el motel El Marquéz de Santiago, donde se juntó con varios hombres de entre 20 y 35 años. Estos fueron seleccionados entres sus suscriptores de Arsmate y seguidores de redes sociales.

Sin embargo, su paso por la plataforma de contenido para adultos no terminó de buena forma, ya que tomó la decisión de salir de esta.

Carla Roseblack dio a conocer los motivos de su salida de Arsmate

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, la joven dio a conocer que se fue de la plataforma Arsmate, donde fue una de las primeras creadoras de contenido para adulto.

«No me echaron, pero cambiaron las políticas y me perjudican«, indicó la mujer que también alcanzó popularidad por tener relaciones sexuales con un carabinero en una comisaria.

En este sentido, Carla Roseblack señaló: «Literal, yo creo que cambiaron las políticas por mí. Dijeron que como que yo lo andaba haciendo en todos lados y es verdad poh, mejor me fui dignamente»

«Eso pasó, entonces ya no puedo subir todas mis travesuras y ustedes saben que yo no me controlo y lo hago en todas partes», añadió la joven.

