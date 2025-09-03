«Hay enanos, hay mujeres, hay toda la hu…»: La polémica fiesta en la que estuvo Arturo Vidal

Este martes 2 de septiembre, el popular y también polémico youtuber, Diego González, celebró su cumpleaños número 29 en el Teatro Caupolicán. Instancia a la que llegaron más de 300 invitados y uno de ellos fue el reconocido futbolista nacional Arturo Vidal.

Vale señalar que la fiesta también contó con la presencia de personajes del Torneo de Cell, cantantes, influencers, modelos Arsmate y más.

En conversación con La Cuarta, Diego González señaló que hubo alcohol y comida. A esto se le suman bailarinas exóticas y personas con enanismo. Algo similar a lo que ocurrió en la fiesta de cumpleaños del crack del Barcelona, Lamine Yamal.

Arturo Vidal en la fiesta de Diego González

A través de redes sociales comenzó a circular un registro, en el que el youtuber le habló a sus invitados y sorprendió con un inesperado dato.

«Gracias por venir, hay gente de la música urbana, los realities, Torneo de Cell, toda la hueá. De hecho voy a dar una confesión…», partió señalando Diego González.

Posteriormente, confesó: «Todavía no puedo creer que uno de mis invitados es el mejor futbolista de la historia que anda por ahí. Pero como en este cumpleaños no hay sapos, no le pidan fotos ni lo graben»

Y frente a la incertidumbre de los presentes, el creador de contenido reveló que se trataba ni más ni menos que de «Vidal, Vidal, Vidal».

Posteriormente, pidió que no suban historias y lanzó: «Mañana aparece cualquier mierda de este cumpleaños, pero lo vamos a pasar bien. Hay enanos, hay mujeres, hay toda la hu…»

Es importante mencionar que según información de La Cuarta, Arturo Vidal tuvo un comportamiento tranquilo en la fiesta de Diego González. Habría estado bajo perfil y en una sala aparte.

También te podría interesar: Popular pareja del espectáculo confirma su regreso tras rumores de infidelidad y múltiples críticas: «Pudimos conversar…»