Popular pareja del espectáculo confirma su regreso tras rumores de infidelidad y múltiples críticas: «Pudimos conversar…»

Scarlette Galvéz, conocida como Eskarcita es la más reciente eliminada del reality Mundos Opuestos y su participación en el espacio de Canal 13 fue bastante polémico.

Esto se debe a que la joven venía de estar en una relación amorosa con y en el encierro se terminó vinculando con Alan Didier.

Es importante señalar que la emisión de Mundos Opuestos cuenta con un desfase de semanas. En este sentido, en tiempo real, la joven ha dado a conocer que se encuentra en un buen momento con Julitroz.

Eskarcita entrega detalles de su relación con Julitroz

En conversación con Las Últimas Noticias, la exparticipante de Gran Hermano señaló: «Cuando entré al reality yo tenía todo claro. Entré a jugar, dispuesta a entregarme al proyecto y libre de cualquier compromiso. Pero no se captó de esa manera».

Además, Eskarcita señaló que al entrar al reality no se encontraba en una relación amorosa. Sin embargo, esto fue algo que a la audiencia no le quedó claro.

Y a pesar de que en Mundos Opuestos se vio interesada en Alan Didier, la joven señaló que ya retomó su relación con Julitroz.

«Pudimos conversar, comprender lo que habíamos sentido, por qué actuamos, como actuamos. Él hoy es una persona que me apoya muchísimo», indicó.

«Cuando hay amor y cariño, y uno elige estar con lo otro, pese a que el resto no lo banque o no le guste, es mucho más valorable. Gastón es una persona muy madura, es muy tranquilo y tiene mucha altura de miras», añadió Eskarcita.

Por otro lado, reveló desde que salió de Mundos Opuestos ha vivido momentos complicados. De hecho, reveló que estuvo viéndose en secreto con Julitroz para evitar comentarios.

«Al principio me daba mucho salir a la calle y que me dijeran algo. Estaba fatalista, mal, pero poco a poco, con el paso de los días, pude ir superando esos miedos», reveló la joven.

Además, en una reciente entrevista con Radio Corazón, Eskarcita mencionó que le ha costado lidiar con las críticas. «Nunca había vivido tanto una baja autoestima. Estar en el ojo público negativamente, dentro de esta ola de críticas y odio, ha sido muy complicado», mencionó.