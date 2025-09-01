«Estoy enojada porque me deja mal»: Eskarcita envió duro mensaje a Julitroz tras salir de Mundos Opuestos

Eskarcita salió de Mundos Opuestos recientemente, y se refirió a la polémica con su expareja, Julitroz. Resulta que en el encierro, la ex Gran Hermano mantuvo una especie de relación con Alan, sin haber anunciado públicamente la separación de Julitroz.

Es por esto que las redes sociales se llenaron de críticas a Eskarcita, ya que todos pensaron que le estaba siendo infiel a su pareja. Además, el propio Julitroz reaccionó al coqueteo, y aseguró que «la iba a esperar«, y que no le tiraran «hate» a Eskarcita.

Eskarcita envió duro mensaje a Julitroz tras salir de Mundos Opuestos

En entrevista con Canal 13, mostraron los primeros momentos de Eskarcita al volver a usar su celular. Rápidamente, se enteró de la polémica con Julitroz, y esta fue su reacción:

«Me duele que él teniendo la potestad de poder aclarar ciertas cosas y pidiendo que no me llegue hate, tampoco aclare que habíamos terminado. Al fin y al cabo le habíamos puesto pausa a la relación, exactamente para que esto no pasara».

«Tengo sentimientos encontrados, un poco de enojo, un poco de rabia, un poco de no entender o quizás él no entendió el esquema y seguía pensando que éramos pololos«, agregó la chica reality.

Además, Eskarcita, fiel a su estilo, no se guardó nada, y arremetió contra su ex: «Siento que en esta historia, en donde faltan partes por contar, queda él como una víctima total y absolutamente, pero nosotros dentro de nuestra relación y como dos personas maduras y adultas lo habíamos conversado y habíamos quedado en algo, lo cual no se aclaró«.

«Estoy enojada porque me deja mal. O sea, ¿por qué no puede él decir también?: ‘chiquillos, nosotros habíamos terminado, le pusimos pausa a la relación’, exactamente para que esto no pasara«, cerró.

