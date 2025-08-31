«Es el único hombre que me ha puteado en televisión»: Fran García-Huidobro recordó tensa pelea con Jean-Philippe Cretton

En el último capítulo de Only Friends, programa de entretención y conversación de Mega, la animadora, Fran García-Huidobro, recordó una tensa anécdota con Jean Phillipe Cretton. Esto habría sucedido cuando trabajaron juntos en «Yo Soy«.

También en el programa de Mega, estuvieron como invitados Fernando Godoy, Ingrid Cruz y Pilar Cox.

Fran García-Huidobro recordó tensa pelea con Jean-Philippe Cretton

En medio de la conversación en Only Friends, Fran García-Huidobro le atribuyó un curioso título a Jean-Philippe Cretton: «Él es el único hombre, hasta la fecha, que me ha puteado en televisión«.

«Tengo ese mérito», confirmó el animador de «Mi Nombre Es«.

Ahí, Fran García-Huidobro se detuvo para explicar la razón de este conflicto: «Yo le tiré a una talla que a él no le pareció nada de graciosa«.

«Y era el primer día que trabajamos juntos«, agregó Jean-Philippe Cretton.

Eso sí, la conductora también hizo un mea culpa: «Resulta que él tiene mucha razón, porque cuando solamente yo me rio del chiste y el resto no se ríe, no es un chiste«.

«Pero yo me vi en la humillación de escribirle papelitos en la mesa, se los ponía al lado y decía ‘Jean-Philippe, perdón’», agregó Fran García-Huidobro.

En esa misma línea, el rostro de TVN aseguró: «Eso fue lo más lindo. Es que nos enojamos y justo empezó el programa«.

«La Fran, en un gesto de nobleza y ternura infinita, me mandaba papelitos. Al final me conquistó«, complementó.

Por último, Fran García-Huidobro recordó qué hizo para que Jean-Philippe la perdonara tras la mala broma: «Después lo tuve que llamar por teléfono, y me dijo ‘ya, okay’».

«Le mandé un pack y con eso resolvimos todo«, cerró la Fran, en tono de broma.

