«Yo no soy la de antes»: La potente reflexión de Mariana Derderian sobre la trágica muerte de su hijo

El programa de entretención, dinámicas y conversación de Mega, Only Friends, estrenó un nuevo capítulo el día de ayer, protagonizado por Jean-Philippe Cretton, Pilar Cox, Ingrid Cruz, Fernando Godoy, y la conducción de Fran García-Huidobro.

En el capítulo de ayer, entregaron un adelanto de lo que podremos ver el próximo sábado. Una de las invitadas al programa será Mariana Derderian, quien vivirá un emotivo momento, al hablar sobre su hijo fallecido.

La potente reflexión de Mariana Derderian sobre la trágica muerte de su hijo

El año pasado Mariana Derderian vivió una horrible tragedia, cuando sufrió un incendio en su vivienda en Vitacura, que acabó con la vida de su pequeño hijo de tan solo 6 años. La actriz se referirá en el programa del próximo sábado a cómo ha llevado su vida desde aquella tragedia.

Así, en el adelanto del próximo capítulo, pudimos ver a Mariana Derderian sincerándose con José Antonio Neme: «Creo que la muerte te enseña a vivir«, aseguró.

«La muerte te hace sentir vivo y hace que entiendas qué es lo importante, qué no es importante y quiénes son las personas», agregó.

«Hay un viaje hacia adentro que es muy inevitable«, reflexionó Derderian.

Finalmente, Mariana Derderian se refirió al proceso luego de la pérdida: «Yo no soy la de antes, estoy coja, pero corro coja, camino coja, me rio coja, hago toda coja«.

«Yo soy feliz de haberlo tenido el tiempo que lo tuve, hubiera repetido todo tal cual«, cerró.

