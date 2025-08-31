«Yo solo y mujeres, me la podía»: La íntima confesión de Fernando Godoy en Only Friends

El último capítulo de Only Friends, programa de conversación y dinámicas de Mega, dejó varios momentos polémicos e impactantes. Los invitados de este capítulo, fueron Jean-Philippe Cretton, Fernando Godoy, Pilar Cox e Ingrid Cruz.

Uno de los momentos que dejó el programa, fue cuando plantearon una íntima pregunta, que Fernando Godoy respondió, dejando atónitos a los presentes.

La íntima confesión de Fernando Godoy en Only Friends

En medio de una de las dinámicas del programa, que es responder preguntas, le tocó el turno a Jean-Philippe Cretton. El rostro de TVN, entonces, leyó: «¿Has hecho un trío?»

La pregunta lo pilló de sorpresa, y el animador de Mi Nombre Es respondió: «no, es uno de mis pendientes. Me gustaría, estoy en proceso de casting», bromeó.

Eso sí, Jean-Philippe aseguró: «me encantaría. Y con dos mujeres. Pero no me ha resultado, aunque tampoco le he puesto mucho empeño».

En ese momento, fue interrumpido por otro de los invitados, Fernando Godoy, que soltó una confesión sexual: «yo fui heterocurioso, y en la época de la escuela yo hice tríos con mujeres. Yo solo y mujeres. Me la podía, sí».

Ante la sorpresa de todos, Ingrid Cruz le preguntó si lo había hecho varias veces, a lo que el actor respondió: «no voy a hablar de cantidad, porque no vale la pena venir ahora a tirarse flores«.

Por su parte, Ingrid Cruz comentó: «no me gustaría hacer un trío, no me tinca, en realidad«.

