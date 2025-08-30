Habría negociado con otros canales: Revelan el millonario sueldo que ganaría Tonka Tomicic en Mega

Tonka Tomicic, una de las figuras más grandes de la televisión en el último tiempo, dejó atrás toda la problemática legal con su exmarido Parived y el Caso Relojes. La comunicadora retomará próximamente su carrera en televisión y radio.

En el programa «Sígueme», de TV+, revelaron el supuesto monto por el que la animadora firmó con Mega. Ya está confirmado que Tonka Tomicic será la conductora de un nuevo reality de cocina y competencias, «El Internado».

Revelan el millonario sueldo que ganaría Tonka Tomicic en Mega

En el programa «Sígueme», de TV+, Sergio Marabolí llegó con la exclusiva: «Hay un contrato, donde finalmente Mega llega a un acuerdo con Tonka. Ella negoció primero con TVN, después con Chilevisión y finalmente lo termina ganando Mega».

«Lo que puedo decir yo es que Tonka Tomicic y el sueldo que habría firmado para desembarcar en el canal de Vicuña Mackenna es de 14 millones de pesos«, agregó.

Además, según el panelista del programa, su contrato no será solo por el nuevo reality de Mega, además: «Firmó por Radio Romántica, Viña del Mar y ‘El Internado».

También, sugirió la posibilidad de que haya cláusulas en el contrato, respecto al éxito de sus programas. «Los sueldos de ahora no son los de antes. Hay que ver cómo le va al reality, porque tengo mis dudas, lo encuentro extraño«, cerró.

Por su parte, el panelista Michael Roldán no estuvo de acuerdo con su compañero, y aseguró: «Es un sueldo elevado, pero la imagen de Tonka sí lo merece, es la tremenda apuesta«.

