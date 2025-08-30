«Que se lave la boca con sapolio»: Cristián Campos arremetió con todo contra Natalia Valdebenito por acusaciones a su esposa

Cristián Campos fue uno de los invitados al más reciente capítulo de Podemos Hablar, programa de conversación de Chilevisión. Su participación se dio poco después de la resolución del caso de abuso sexual a su hijastra, del cual fue absuelto.

En el programa, repasó sus polémicas, y arremetió con todo contra la humorista Natalia Valdebenito, que habló sobre su esposa María José Prieto, quien defendió a Cristián Campos en su momento.

Cristián Campos arremetió con todo contra Natalia Valdebenito por acusaciones a su esposa

Hace unos meses, Natalia Valdebenito se refirió al caso de Cristián Campos a través de sus redes sociales, y comentó: «Raffaella es la víctima de Campos. Según su testimonio y el dictamen de la justicia. Que salga la esposa del abusador a defenderlo no ha de extrañar, que salga a atacarla a ella es de una bajeza total«.

«Campos es culpable y las palabras de su esposa no limpian sus actos«, sentenció.

Ahora, en el programa, Cristián Campos se refirió a la comediante: «El otro día esta señora que hace humor, o sea, lo llaman humor, no encuentro que tenga nada de humorístico. Natalia Valdebenito, subió un post con la foto de mi mujer que decía: ‘Encubridora, encubridora de abusadores‘».

«Mi mujer encubridora de abusadores, cuando la María José fue pionera en este país con el tema de las denuncias. Cuando no existía el ‘MeToo’, cuando no existían estos colectivos rabiosos, feministas que ahora apoyan aquello«.

Así, el actor continuó: «Con su hermana y con el resto de las afectadas hicieron un juicio de diez años para meter preso al señor (su padrastro) y ella se permite subir un post y la acusa de encubridora. Yo digo ‘pero en qué mundo estamos’».

Por último, Diana Bolocco le preguntó a Cristián Campos qué le diría a Natalia Valdebenito, a lo que respondió:

«Yo le diría a Natalia Valdebenito que no se meta con mi mujer. Que se lave la boca con sapolio antes de hablar de mi mujer, que se haga unas friegas con azufre que debe tener en su utilería con patas de rana y alas de murciélago«.

«Como se le ocurre tratarla de encubridora con su feminismo de cartón. No le llega ni a los talones«, cerró.

