«Tengo una enfermedad autoinmune»: Millaray Viera se sinceró en sus redes tras sufrir complejo estado de salud

Millaray Viera sorprendió a sus fanáticos luego de revelar su estado de salud actual. Todo comenzó cuando, interactuando con sus seguidores, la comunicadora dejó espacio para preguntas, sin embargo, una se repetía más que el resto.

Gran parte de sus seguidores estaba preocupado por su físico, ya que la veían «más flaca«, lo que molestó a Millaray Viera, quien prefirió sincerarse al respecto.

Millaray Viera se sinceró en sus redes tras sufrir complejo estado de salud

En su cuenta de Instagram, Millaray Viera reaccionó tras la gran cantidad de comentarios que apuntaban a su aspecto físico. La comunicadora reveló que se debe al complejo estado de salud que enfrenta: «mientras estaba en Europa me enfermé, tengo una enfermedad autoinmune«.

«Me produjo no solo hipertiroidismo, sino que una tormenta tiroidea (por eso estuve internada)», agregó.

Esto causó preocupación inmediata en sus seguidores, por lo que ella misma decidió aclarar la situación con una publicación, junto a una serie de fotos: «No sé qué decir, me da pudor, no sabía si hacer este post, pero el amor que he recibido es sobrecogedor y para la tranquilidad de los miles que me han escrito les digo que estoy bien«, comenzó Millaray Viera.

«La peor parte ya pasó, estoy mejor y pronto estaré recuperada, trabajando con todo y sabiendo vivir con este asunto más controlado», continuó.

Por último, Millaray Viera dejó un mensaje para sus seguidores: «Cuiden su salud y dejen de subestimar sus emociones, cuídenlas también. Cuídense del estrés, porque te enferma«.

«Que todo el amor que me mandan se les devuelva multiplicado«, cerró.

