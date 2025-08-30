30 Ago, 2025. 12:04 hrs

«Uno piensa que va a cambiar…»: Gissella Gallardo habló sobre las infidelidades de Mauricio Pinilla y se defendió tras consejo a Fran Virgilio

Gissella Gallardo aprovechó para dar su opinión sobre el caso de Karol Lucero, y la compararon a su relación con el exfutbolista.

Por Sebastian Contreras
Gissella Gallardo
Captura Canal 13

Hace unos días, en el programa de farándula de Canal 13, Hay Que Decirlo, Gissella Gallardo le mandó un mensaje a Fran Virgilio, tras la infidelidad de Karol Lucero. En ese momento, la panelista del programa le dijo que no lo perdonara, que saliera de ahí.

Sin embargo, las críticas a Gallardo no tardaron en llegar, puesto que la propia comunicadora le perdonó infidelidades a su exesposo, Mauricio Pinilla. Es por esto, que en el capítulo de este viernes, salió a defenderse.

Gissella Gallardo habló sobre las infidelidades de Mauricio Pinilla y le envió mensaje a Fran Virgilio

Mientras en el programa de este viernes se encontraban hablando de una infidelidad a Vale Roth, Paulina Nin le recordó a Gissella Gallardo sus palabras a Fran Virgilio, esposa de Karol Lucero: «yo humildemente, a mis 43 años, te voy a recomendar que salgas de ahí, que escapes y no lo perdones«, dijo la comunicadora anteriormente.

«No vale la pena. No tienes hijos, se acaban de casar, tienen toda una vida por delante«, agregó Gallardo en ese momento.

Así, Paulina Nin expuso a Gissella Gallardo: «Cuando tú le dijiste: ‘Amiga, sal de ahí, ándate y no perdones‘, se te vino toda la gente encima diciéndote: ‘¿Cómo tú que perdonaste a Mauricio y le das consejos?'».

«¿Qué es lo que harías tú ahora, con lo que ha pasado, lo perdonarías?», le preguntó.

A Gissella Gallardo no le quedó otra que tomárselo con humor: «Yo siempre le digo a Mauricio que si lo volviera a conocer cruzaría la calle, siempre lo molesto en ese sentido».

«También le digo a mis niñas y a las amigas de mis hijas que en el fondo a veces se sufre mucho«, explicó.

«La infidelidad, cuando una es más chica, uno no le toma tanto el peso, uno piensa que va a cambiar, no sé qué…», cerró.

Aun así, quedaron en que las situaciones eran muy diferentes, puesto que Gissella y Mauricio ya tenían hijos y familia.

También podrías leer en RadioActiva: «Tengo una enfermedad autoinmune»: Millaray Viera se sinceró en sus redes tras sufrir complejo estado de salud

Contenido patrocinado

Lo Último