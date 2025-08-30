«Uno piensa que va a cambiar…»: Gissella Gallardo habló sobre las infidelidades de Mauricio Pinilla y se defendió tras consejo a Fran Virgilio

Hace unos días, en el programa de farándula de Canal 13, Hay Que Decirlo, Gissella Gallardo le mandó un mensaje a Fran Virgilio, tras la infidelidad de Karol Lucero. En ese momento, la panelista del programa le dijo que no lo perdonara, que saliera de ahí.

Sin embargo, las críticas a Gallardo no tardaron en llegar, puesto que la propia comunicadora le perdonó infidelidades a su exesposo, Mauricio Pinilla. Es por esto, que en el capítulo de este viernes, salió a defenderse.

Gissella Gallardo habló sobre las infidelidades de Mauricio Pinilla y le envió mensaje a Fran Virgilio

Mientras en el programa de este viernes se encontraban hablando de una infidelidad a Vale Roth, Paulina Nin le recordó a Gissella Gallardo sus palabras a Fran Virgilio, esposa de Karol Lucero: «yo humildemente, a mis 43 años, te voy a recomendar que salgas de ahí, que escapes y no lo perdones«, dijo la comunicadora anteriormente.

«No vale la pena. No tienes hijos, se acaban de casar, tienen toda una vida por delante«, agregó Gallardo en ese momento.

Así, Paulina Nin expuso a Gissella Gallardo: «Cuando tú le dijiste: ‘Amiga, sal de ahí, ándate y no perdones‘, se te vino toda la gente encima diciéndote: ‘¿Cómo tú que perdonaste a Mauricio y le das consejos?'».

«¿Qué es lo que harías tú ahora, con lo que ha pasado, lo perdonarías?», le preguntó.

A Gissella Gallardo no le quedó otra que tomárselo con humor: «Yo siempre le digo a Mauricio que si lo volviera a conocer cruzaría la calle, siempre lo molesto en ese sentido».

«También le digo a mis niñas y a las amigas de mis hijas que en el fondo a veces se sufre mucho«, explicó.

«La infidelidad, cuando una es más chica, uno no le toma tanto el peso, uno piensa que va a cambiar, no sé qué…», cerró.

Aun así, quedaron en que las situaciones eran muy diferentes, puesto que Gissella y Mauricio ya tenían hijos y familia.

