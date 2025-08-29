¿Hasta cuándo dura la restricción vehicular en la Región Metropolitana?

El 1 de mayo comenzó a regir la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que limita la movilidad de diversos vehículos en la capital del país con el objetivo de cuidar la calidad del aire en la capital del país.

De hecho, la iniciativa se aplicó en meses de otoño e invierno, que es cuando hay un mayor nivel de contaminación en Santiago. Además, se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

¿Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana?

Debido a que la restricción vehicular decreta que diversos vehículos no pueden transitar por determinados días en Santiago, muchas personas tienen dudas con respecto hasta cuándo rige.

En este sentido, es importante dejar en claro que oficialmente la medida está en vigencia hasta el 31 de agosto. Sin embargo, debido a que se aplica entre lunes y viernes, hoy viernes 29 de agosto, es el último día en el que rige.

La restricción vehicular se aplicó por varios meses entre lunes y viernes, desde las 07:30 hasta las 21:00 horas, con excepción de días feriados toda la provincia de Santiago, incluyendo a las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

De todos modos, es importante señalar que la medida rige todos los años, por lo que el 2026 se va a volver a aplicar.

Quienes quieran conocer más información sobre la restricción vehicular en la Región Metropolitana, pueden revisar la página web oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

También te podría interesar: Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda reveló en Mega el pronóstico del tiempo en Santiago para este fin de semana