Último día de restricción vehicular: estos vehículos no pueden circular este viernes 29 de agosto

¡Ojo amigos de RadioActiva! Este viernes 29 de agosto será el último día en que regirá la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Medida que restringe la circulación de varios vehículos en la capital del país con la finalidad de cuidar la calidad del aire.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos que lleva a cabo el Ministerio del Medio Ambiente. De hecho, se aplica en meses de otoño e invierno, periodo en el que la calidad del aire se ve más deteriorada.

La restricción vehicular se comenzó a aplicar el 1 de mayo, desde lunes a viernes, entre 07:30 y 21:00 horas, excepto días feriados en toda la provincia de Santiago. Además, se incluían a las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Y si bien, la medida se aplica oficialmente hasta el 31 de agosto, debido a que rige de lunes a viernes, el último día es este viernes 29 de agosto.

Revisa la restricción vehicular de este viernes 29 de agosto

Los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este viernes 29 de agosto son aquellos que tienen patentes terminadas en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 4 – 5.

Automóviles no catalíticos que no tienen sello verde: 8 – 9 – 0 – 1.

Motocicletas de antes del 2002: 8 – 9 – 0 – 1.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010 que tienen restricción vehicular este viernes 29 de agosto: 4 – 5.

Buses de pasajeros sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1.

Transporte de carga sin sello verde: dígitos: 8 – 9 – 0 – 1.

Además, los vehículos que no tienen sello verde tienen prohibido el ingreso al Anillo de Américo Vespucio, sin importar el número en que termina su patente.

Multas por no respetar la restricción

Los conductores deben estar pendientes a la restricción vehicular. Aquellos que no la respeten pueden recibir multas que varían entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce a cerca de $68.648 a $102.972.

Asimismo, quienes quieran conocer más información sobre la medida, pueden hacerlo mediante la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.