Festikids Mes del Niño 2025: artistas que se presentarán, cómo comprar entradas, horario y todo lo que debes saber del evento

Durante este fin de semana, se va a desarrollar un tremendo panorama para disfrutar en familia. Estamos hablando de Festikids Mes del Niño 2025, el que es presentado por PRISA Media Chile y Marcuson.

De este modo, este evento es ideal para cerrar el mes con broche de oro junto a los pequeños del hogar. Vale señalar que contará con destacados espectáculos artísticos como Mi Perro Chocolo y Los Ratoncitos Dulces Sueños. A estos se les suma Mi Duende Mágico, la licencia infantil más importante en Chile en la actualidad.

Sin embargo, esto no es todo. Festikids Mes del Niño 2025 contará con un programa infantil completo que también contempla marionetas gigantes, bandas musicales y carritos de golosinas. Por otro lado, el horario es entre 14:00 y 18:00 horas.

De esta manera, las familias podrán disfrutar por cuatro horas de los shows y todas las actividades con las que cuenta este esperado evento.

«Estamos felices de presentar por tercer año Festikids Mes del Niño en Gran Arena Monticello, un evento que en sus versiones anteriores ha resultado todo un éxito porque es un festival para celebrar la vida, donde la alegría, la música y el color son protagonistas. Estamos seguros de que, en esta oportunidad, los shows y actividades que ofreceremos serán nuevamente una gran experiencia para toda la familia», indicó Mauricio Marcuson, quien es el productor general del festival.

Venta de entradas para Festikids Mes del Niño

Las entradas para Festikids Mes del Niño 2025 se pueden adquirir mediante la página web de Ticketmaster.

Vale señalar que los precios se encuentran entre $10.000 y $43.000 (más el cargo del servicio), dependiendo de la ubicación.

Revisa todos los precios a continuación:

Vale señalar que Festikids Mes del Niño 2025 cuenta con estacionamientos gratuitos. Asimismo, todos los mayores de dos años deben ingresar al recinto con su ticket según se informó desde la ticketera.