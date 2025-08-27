RadioActiva se la juega con un concurso para Festikids Mes del Niño 2025: Conoce cómo participar por packs familiares

Este domingo 31 de agosto se va a llevar a cabo un tremendo evento para disfrutar en familia. Estamos hablando de Festikids Mes del Niño 2025, el que se desarrollará entre 14:00 y 18:00 horas en Gran Arena Monticello.

Y en RadioActiva queremos que puedas vivir esta experiencia, por lo que lanzamos un concurso, en el que sortearemos packs familiares para ir al ansiado festival.

Vale señalar que FestiKids Mes del Niño 2025 tendrá grandes espectáculos artísticos. En esta instancia se presentará Mi Perro Chocolo con su show «Somos Piratas», el espectáculo «Descubre lo que te hace brillar» de Los Ratoncitos Dulces Sueños. Además, a esto se le suma participación de «Mi Duende Mágico», en la que se presentarán nuevos personajes de su colección 2025.

Además, tendrá números circenses liderados por Casa Payaso, marionetas gigantes, bandas musicales y carritos de golosinas.

«Estamos felices de presentar por tercer año Festikids Mes del Niño en Gran Arena Monticello, un evento que en sus versiones anteriores ha resultado todo un éxito porque es un festival para celebrar la vida, donde la alegría, la música y el color son protagonistas. Estamos seguros de que, en esta oportunidad, los shows y actividades que ofreceremos serán nuevamente una gran experiencia para toda la familia», indicó Mauricio Marcuson, productor general del festival.

¿Cómo concursar por entradas para Festikids Mes del Niño 2025?

Concursar por uno de los packs familiares de Festikids Mes del Niño 2025 es muy sencillo. Solamente hay que rellenar los datos solicitados en el concurso que te dejamos acá y listo, ya estarás participante para ganar una de las entradas.

