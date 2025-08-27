Gatita Veve, actriz de cine para adultos revela que múltiples políticos son sus seguidores: «Para las fantasías y las locuras no hay partido»
Además, Gatita Veve reveló que Karol Lucero le propuso grabar contenido juntos.
Durante los últimos días, Valentina Ignacia, conocida como Gatita Veve ha dado mucho que hablar que tras dar a conocer una osada propuesta que le habría realizado Karol Lucero.
Resulta que la actriz de cine para adultos dio a conocer que el comunicador la invitó a grabar contenido íntimo.
«Esto se dio en verano, cuando él estaba organizando un evento y después quería irse de fiesta y grabarse. Pero ojo, no era algo profesional, era solo por el morbo de estar con una actriz porno. Y yo no voy a estar tirando el cuerpo así como así por cualquier huevón que quiera sacarse un capricho, a menos que haya plata de por medio», explicó Gatita Veve.
Además, la joven dio a conocer que también ha sido contactada por «futbolistas, reggaetoneros y figuras de televisión».
«Para él y muchos otros esto es como un sueño de estar con una actriz nopor. Como no acepté, después me preguntó si sabía de otras chicas Arsmate disponibles. Pero no me dio confianza y tampoco me presto para cosas así», señaló.
Asimismo, en conversación con La Cuarta, Gatita Veve criticó a Karol Lucero por cómo abordó su reciente infidelidad. «Es un narcisista. No le importa el resto de las personas, el hecho de que esté haciendo escándalo y dinero con algo que a su esposa le duele siento que es bastante fuerte», indicó.
Gatita Veve revela que políticos de distintos sectores son sus seguidores
Además, la joven dio a conocer que diversas figuras de la política lo siguen. Incluso señaló que un político de fuera de la Región Metropolitana viajó especialmente para y para participar y grabar con ella.
En este sentido, Gatita Veve reveló que tiene fans de distintos sectores políticos. «Para las fantasías y las locuras no hay partido político», indicó.
