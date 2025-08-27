Recordado chico reality confirma el fin de su matrimonio tras 17 años de relación y cuatro hijos: «El proceso más difícil y doloroso de mi vida»

Recientemente, un reconocido exchico reality confirmó que se separó de su esposa, con quien tiene cuatro hijos en común y estuvo durante 17 años.

Hablamos de Álvaro Ballero, quien fue una de las primeras figuras de programas de telerrealidad.

Actualmente, el publicista se encuentra alejado del mundo de la televisión. Sin embargo, de vez en cuando comparte contenido sobre su vida en redes sociales.

Es importante señalar que Álvaro Ballero, conoció en 2008 a Ludmila Ksenofontova, expatinadora rusa, con quien se casó y tuvo cuatro hijos: Milla, Vika, Ivana y Santino.

Álvaro Ballero confirma el fin de su matrimonio

El exchico reality compartió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde abordó los motivos de su decisión. Además, descartó que hubiese habido una infidelidad.

De este modo, Álvaro Ballero indicó que luego de 17 años juntos y tener cuatro hijos «hoy hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos. Este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida».

Además, explicó: «Aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente a la relación».

En este sentido, Álvaro Ballero aseguró que «esta será toda la comunicación que daré, por respeto a nuestra familia y relación no emitiré ningún comentario más de lo expresado aquí».

Igualmente, el publicista expresó buenos deseos para su espesa. «Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida y la mejor madre que mis hijos podrían haber tenido», mencionó.

Es importante señalar que hace un tiempo Álvaro Ballero se refirió a las consecuencias que le trajo su último trabajo en Canal 13 como ejecutivo. En este sentido, explicó que tenía mucho trabajo. «Me di cuenta de que no conocía a mi familia», reconoció en dicha oportunidad.

También te podría interesar: «Es primera vez que lo digo»: Martinwhite sorprende tras anunciar que quiere lanzar su propio trago de «manzani»