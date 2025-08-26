«Es primera vez que lo digo»: Martinwhite sorprende tras anunciar que quiere lanzar su propio trago de «manzani»

Durante la jornada de este martes, el cantante chileno Martinwhite, quien es conocido como el rey de la guaracha estuvo presente en El Portal del Web de RadioActiva. En esta oportunidad, habló del reciente estreno de la canción «Bonita» y diversos temas de su trabajo musical.

De hecho, el artista de 22 años anunció que este jueves estrena su disco «Worldwai», el que cuenta con 13 canciones y cuenta con colaboraciones con populares artistas de México, Argentina y Chile como Santa Fe Klan, Ecko y Loyalty.

«El disco se llama ‘Worldwai’, así como world de mundo y wai de Martínwhite», explicó.

Además, el joven destacó el éxito que ha tenido su tema Chingón, el que recibió Disco de Oro en México.

Vale señalar que estos reconocimientos se suman a las diversas presentaciones que ha llevado a cabo en Argentina y México. Asimismo, próximamente llegará a Uruguay.

«Venimos de una gira ahora de Argentina, llegué ayer, y ha sido duro, pero lo hemos pasado bien. Todos los shows rentados, explotados», indicó el cantante.

En este contexto, Martinwhite señaló que espera poder presentarse en Chile próximamente. Además, indicó que su madre lo acompaña en las giras y a gestionar su carrera.

El lanzamiento que planea Martinwhite

Además, entre bromas, Martinwhite señaló que tiene la intención de lanzar su propio producto. Se trata de un trago de «manzani», palabra que suele nombrar en sus canciones.

«En breve voy a sacar un producto de manzani. Es la primera vez que lo digo», reveló.

«Lo tengo ahí en la mente», agregó. Incluso prometió traer algunas latas a RadioActiva en caso de que se concrete.