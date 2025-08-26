Festikids Mes del Niño 2025: ¿Qué artistas serán parte del esperado evento familiar?

Este domingo 31 de agosto se va a desarrollar un tremendo panorama para disfrutar en familia. Estamos hablando de Festikids Mes del Niño 2025, el que es presentado por PRISA Media Chile y Marcuson.

«Estamos felices de presentar por tercer año Festikids Mes del Niño en Gran Arena Monticello, un evento que en sus versiones anteriores ha resultado todo un éxito porque es un festival para celebrar la vida, donde la alegría, la música y el color son protagonistas. Estamos seguros de que, en esta oportunidad, los shows y actividades que ofreceremos serán nuevamente una gran experiencia para toda la familia», señaló el productor general del evento, Mauricio Marcuson.

¿Qué artistas se presentarán en Festikids Mes del Niño 2025?

El evento contará con grandes espectáculos artísticos como Mi Perro Chocolo y Los Ratoncitos Dulces Sueños. Además, a estos se les suma Mi Duende Mágico, la licencia infantil más importante en Chile en la actualidad.

Además, Festikids Mes del Niño 2025 contará con un programa infantil completa que contempla marionetas gigantes, bandas musicales y carritos de golosinas. En tanto, el horario es entre 14:00 y 18:00 horas.

De este modo, las familias podrán disfrutar por cuatro horas de los shows y todas las activiades con las que cuenta el festival.

¿Cómo comprar entradas para el ansiado evento familiar?

Las entradas para Festikids Mes del Niño 2025 se pueden conseguir a través de la página web de Ticketmaster.

Los precios de los tickets varían entre $10.000 y $43.000 (sin considerar el cargo del servicio), dependiendo de la ubicación.

Revisa los precios a continuación:

Es importante señalar que el evento cuenta con estacionamientos gratuitos para los presentes. Además, todos los mayores de dos años deben ingresar al recinto con su ticket según informó la ticketera.

