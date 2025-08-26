Grave denuncia contra figura de La Roja: lo acusan de compartir contenido íntimo sin autorización
A través de redes sociales se conoció una nueva denuncia en contra de un reconocido jugador que en diversas oportunidades ha defendido la camiseta de La Roja.
Recientemente, se dio a conocer una grave acusación en contra de un reconocido futbolista chileno. Hablamos de Guillermo Maripán.
Resulta que Saray Mercado Zamora, joven española que sería expareja del deportista, recurrió a sus redes sociales para desahogarse y lanzarse contra el defensa nacional.
A través de su cuenta de Instagram, la mujer dio a conocer que interpuso una denuncia de manera formal contra de Guillermo Maripán. Esto con el fin de «proteger mi seguridad y bienestar».
Nueva acusación contra Guillermo Maripán
A través de su post, la joven española dio a conocer que mantuvo «una relación personal y amorosa con él, en la que viví episodios que afectaron mi estabilidad física, psicológica, emocional, digital y económica».
En este sentido, la denunciante de Guillermo Maripán indicó que luego de la ruptura amorosa «han surgido cuentas anónimas que han difundido material íntimo sin mi autorización y que me han hostigado».
«Confío en el proceso de investigación y en que se adopten las medidas necesarias para garantizar mi seguridad, Muchas gracias», finalizó en la historia que compartió.
Es importante señalar que esta no es primera vez que Guillermo Maripán recibe una acusación de estar características.
Recordemos que anteriormente, Carmen Tuitera acusó al jugador del Torino de Italia de compartir contenido íntimo sin su consentimiento.
De hecho, la influencer chilena apoyó la denuncia que hizo recientemente la joven española contra el futbolista chileno.
Es importante señalar que luego de la acusación de Carmen Tuitera contra Guillermo Maripán, este salió a defenderse. Sin embargo, hay proceso judicial en su contra.