Vibra Fest vuelve con todo y más este 2025: conoce la fecha, el recinto y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos de la música urbana! Después del gran éxito que tuvo el año pasado el festival, recientemente se confirmó que el próximo sábado 6 de diciembre de 2025 se llevará a cabo una nueva versión de Vibra Fest.

En esta oportunidad, el evento llegará al Espacio Riesco, el que se convertirá en el espacio de la cultura urbana.

Recordemos que en 2024, Vibra Fest reunió a destacados artistas de la música urbana como Cris MJ, Jowell & Randy y más. De este modo, el festival estuvo repleto por miles de fanáticos.

Y este 2025, el evento busca superar el éxito del año pasado con una propuesta superior. En este sentido, se espera una jornada llena de música y sorpresas.

Desde Iguana Producciones, señalaron: «Estamos muy emocionados de traer de vuelta Vibra Fest. El 2024 fue una locura, y ahora, en Espacio Riesco, venimos con todo. Estamos trabajando para armar un line up increíble y ofrecer una experiencia que nadie querrá perderse. ¡Prepárense, porque la vibra va a estar más alta que nunca!».

Vale señalar que durante las próximas semanas se anunciaran a los artistas que dirán presente.

Vibra Fest 2025: ¿Cómo comprar entradas?

Las entradas para Vibra Fest 2025 se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket.

Cabe destacar que hay tres tipos de entradas para este festival:

Vibra con Altura: Orientada a quienes buscan una vista privilegiada. Esta entrada permite disfrutar del show desde una zona elevada. El valor es de $36.000 .

Vibra Fans: Opción VIP que permite acceder a un espacio exclusivo. El valor es de $30.000 .

Venta General: Entrada estándar que permite disfrutar de todo el festival. El valor es de $17.000