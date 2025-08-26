«Únicos en su especie»: El ambicioso cortometraje que junta a Alfredo Castro y Pablo Chill-E

El popular actor chileno Alfredo Castro protagonizó un inesperado encuentro con el trapero Pablo Chill-E. Ambos se juntaron para dar vida a «Únicos en su Especie».

Estas es una pieza audiovisual que contó con la dirección de Rodrigo Susarte y JOIA, en conjunto con el montaje y dirección de fotografía de Fernando Liberona..

Este cortometraje junta a dos reconocidas figuras de mundos que parecieran ser distantes. Por un lado, Alfredo Castro es un referente indiscutido del teatro y el cine chileno. Mientras que Pablo Chil-E es un pionero de la música urbana chilena.

El proyecto articula una reflexión sobre clase, arte y pertenencia. Ambos artistas se reconocen implícitamente, como parte de una misma herida, de un mismo mapa afectivo que los ha visto crecer.

«El chileno recuerda el pasado con cariño y tristeza», expresó Pablo Chill-E.

En tanto, Alfredo Castro comentó: «Era hacer teatro para gente que necesitaba salir de esta realidad pobre».

De acuerdo a JOIA, «Únicos en su Especie» hace una invitación a la audiencia a observar desde lo íntimo, abrir nuevas preguntas. Esto desde la curiosidad y las posibles certezas que a uno se puede ocurrir.

El trabajo audiovisual relata el tránsito de lo que significa ser artista en nuestro país y de lo que implica pertenecer a una especia que logra conmover.

De este modo, este cortometraje invita a reflexionar sobre el arte, la memoria, la marginalidad y la identidad chilena, de la mano de dos artistas que han sabido narrar las fisuras del país.

Vale señalar que el proyecto se lanzó el jueves 14 de agosto y ha dado mucho que hablar.