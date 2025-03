«No he hecho nada malo»: Guillermo Maripán se refirió a la grave acusación de Carmen Tuitera y ella arremetió en su contra

Hace unos días se generó una polémica que involucra a un futbolista de la selección chilena, Guillermo Maripán.

La influencer Carmen Tuitera le envió un potente recado en el podcast «Bombastic» al jugador: «Le voy a mandar un mensaje a Guillermo Maripán, enviar vídeos íntimos de mujeres está penado en Chile. Así que cuidado con la información que comparte«.

«Usted no se metió con una mina que se calla por una cartera, se metió con Carmen cul…», agregó la creadora de contenido.

Esto en medio de los rumores que los vincularon como pareja hace un tiempo atrás. Según contó Macarena Venegas en «Hay Que Decirlo«, ellos habrían tenido una relación a distancia. Y en ese contexto se habrían finalmente filtrado fotografías íntimas de la influencer.

Guillermo Maripán se refirió a la grave acusación de Carmen Tuitera y ella arremetió en su contra

Luego de terminar la doble fecha en la selección chilena, Guillermo Maripán se refirió, a través de sus abogados, sobre el caso: «Concluida su participación en esta fecha eliminatoria, nos ha entregado todos los antecedentes que desmienten de forma categórica y contundente las falsas acusaciones en su contra».

«Adicionalmente, se nos ha mandatado para iniciar todas las acciones legales en contra de quienes resulten responsables del daño que se le ha causado al atacar y menoscabar su prestigio personal y profesional, afectando su reputación con falacias inaceptables«, agregaron, según informó T13.

Sin embargo, esto provocó la reacción de Carmen Tuitera, que subió un video a su perfil de Instagram en respuesta: «Lo voy a decir solo una vez: no tengo que tener vergüenza de nada. Si usted espera que esté llorando, sufriendo, teniendo miedo o sintiéndome amedrentada… le digo que va a perder».

«Soy muy consciente de las cosas que hago y estoy consciente de lo que hice y lo que no hice. Por lo mismo, no tengo que esconderme, porque no he hecho nada malo. Lo haré por mí y por todas las mujeres que han vivido esto«, cerró Carmen Tuitera.