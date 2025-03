«Hasta con un traje de monja me veo sexy»: Conoce a la periodista de 60 años que la rompió en el debut de Amor a Ciegas

La noche de este martes se emitió el primer capítulo de Amor a Ciegas, el nuevo programa de citas de Chilevisión. En el debut del formato, fue una periodista de 60 años quien se robó todas las miradas.

Su nombre es Maritza Watson, y destacó por su desplante y personalidad única, además de su atractivo físico.

La periodista de 60 años que la rompió en el debut de Amor a Ciegas

Maritza Watzon protagonizó el primer capítulo del programa de citas de Chilevisión. En él, tuvo una romántica cena con Jaime, un odontólogo de 72 años, que hizo todo lo posible para conquistarla, incluso, le cantó una canción.

La periodista, que arrasó en Amor a Ciegas, habló con Las Últimas Noticias sobre su debut en el programa. Además, declaró los motivos de por qué decidió entrar: «Lo hice en honor a cuando tenía 18 años y me paraban para ofrecerme hacer publicidades, estar en concursos de belleza. Cuando recién terminé periodismo me ofrecieron trabajar en un canal y prioricé cuidar a mis hijos«.

«No me desarrollé en lo que me gustaba, me dieron muchas oportunidades de joven, hasta estar en escuelas de talentos para trabajar en teleseries. Hoy tengo el tiempo de desarrollarme en comunicar, así que salir en este programa era un desafío», agregó.

Eso sí, según comentó Maritza al medio citado, su personalidad no es como lo que mostró en el debut del programa: «Esa personalidad que tengo ahora me la creé y me la creí, porque no había persona más tímida que yo«.

«Mi altura (1,75) me hizo ser insegura, y ahora ese rasgo me fascina», agregó.

Para cerrar, remató: «Los hombres ante una mujer con mis características creen que van con un no por delante, y siendo honesta, yo hasta con un traje de monja me veo sexy y eso no siempre fue una ventaja».