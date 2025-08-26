Cecilia Gutiérrez revela que recordado exchico «Rojo» enfrenta orden de arresto por pensión alimenticia

Recientemente, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez generó gran impacto con una noticia que reveló en su podcast «Bombastic».

Resulta que la comunicadora dio a conocer que un exintegrante del recordado programa «Rojo: Fama contra fama» se encuentra con orden de arresto. Se trata de Juan David Rodríguez.

Según informó Cecilia Gutiérrez esto se debería una deuda por pensión de alimentos de su hijo. Además, aseguran que la orden se habría interpuesto durante la semana pasada.

Cecilia Gutiérrez revela que Juan David Rodríguez enfrenta orden de arresto

En el podcast, Cecilia Gutiérrez expresó: «Me acaba de llegar aquí al WhatsApp, que el 20 de agosto pasado se despachó una orden de arresto nocturno en contra de Juan David Rodríguez, el cantante de Rojo, por adeudar pensión alimenticia de su hijo, por concepto de pensión alimenticia».

«Sí que está con arresto nocturno, es Juan David Rodríguez, ha sido bien complejo ese caso porque él efectivamente anunció que iba a ser papá, estaba con su pareja, luego se provocó un quiebre y él como que desconoció esta paternidad, hizo demandas para saber si era efectivamente el papá», añadió la panelista de Primer Plano.

Además, Cecilia Gutiérrez expresó: «Ay, qué heavy, bueno, lamentable, pero a mí me gusta exponer estos casos también porque con los niños no, así que arresto nocturno para el señor Juan David Rodríguez, tendrá que pagar la pensión o si no, a dormir a la capacha».

Vale señalar que Juan David Rodríguez alcanzó gran popularidad en Rojo. De hecho, se quedó con el primer lugar en la versión «Revancha» del 2024.

Posteriormente, en el año 2010 tuvo apariciones en el también extinto programa juvenil, Calle 7.