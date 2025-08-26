Lluvia en la Región Metropolitana: Iván Torres adelantó el día de agosto en el que podría caer agua en Santiago ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Durante la mañana de este martes, el meteorólogo de TVN entregó su pronóstico del tiempo y se refirió a las posibilidades de que se desarrollen precipitaciones en Santiago. Revisa las palabras del especialista a continuación.