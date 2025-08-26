Últimos días de restricción vehicular en la Región Metropolitana: estos vehículos que no pueden circular este miércoles 27 de agosto

¡Atención amigos de RadioActiva! Desde el 1 de mayo está en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Esta medida restringe la movilidad de múltiples vehículos con el objetivo de cuidar la calidad del aire y regirá hasta el 31 de agosto.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, se aplica durante meses de otoño e invierno. Periodo en el que empeora la calidad del aire.

La restricción vehicular rige entre lunes y viernes, de 07:30 hasta 21:00 horas (excepto feriados). En tanto, se aplica en la totalidad de la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Restricción vehicular en la Región Metropolitana este miércoles 27 de agosto

Los vehículos que tienen restricción vehicular en la Región Metropolitana este miércoles 27 de agosto, son aquellos que tienen patentes terminadas en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 0 o 1 .

. Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 0, 1, 2 o 3 .

Motocicletas de antes del 2002 que tienen restricción vehicular este miércoles 27 de agosto: 0, 1, 2 o 3 .

Motocicletas inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: 0 o 1.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 0, 1, 2 o 3 .

Transporte de carga que no tienen sello verde: dígitos: 0, 1, 2 o 3.

Los vehículos que no tienen sello verde, tienen prohibido circular en el Anillo de Américo Vespucio, sin importar el dígito en que termina su patente.

Montos de las multas por no respetar la medida

Es importante que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular cada día. Quienes no cumplan con la medida pueden ser multados. Los montos de estas infracciones varían entre 1 y 1.5 UTM. Esto es equivalente a cerca de entre $68.648 y $102.972.

En tanto, quienes quieran acceder a más información con respecto a la medida, pueden hacerlo en el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.