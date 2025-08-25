Esta es la restricción vehicular en Santiago de este martes 26 de agosto: conoce las multas por no respetar la medida

¡Atención auditores de RadioActiva! El 1 de mayo empezó a regir la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Esta medida se va a extender hasta el 31 agosto y provoca que distintos vehículos en la capital del país vean restringida su movilidad con el fin de mejorar la calidad del aire.

La iniciativa es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente y se aplica en meses de otoño e invierno, periodo en el que se ve más afectada la calidad del aire.

Vale señalar que la restricción vehicular se aplica en toda la provincia de Santiago, entre las 07:30 y 21:00 horas y se incluyen a las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Restricción vehicular en Santiago: estos vehículos no pueden circular este martes 26 de agosto

Los vehículos que tienen restricción vehicular en Santiago este martes 26 de agosto, son los que tienen patentes que finalizan en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 8 o 9.

Automóviles que no son catalíticos sin sello verde: 6, 7, 8 o 9.

Motocicletas de antes del 2002 con restricción vehicular este martes: 6, 7, 8 o 9.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 8 o 9.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 6, 7, 8 o 9.

Transporte de carga que no cuentan con sello verde: 6, 7, 8 o 9.

En el caso de los vehículos que no tienen sello verde, tienen prohibido ingresar al Anillo de Américo Vespucio, sin importar el dígito con el que finalice su patente.

Multas para los conductores que no respetan la medida

Los conductores deben estar pendientes a la restricción vehicular. Recordemos que aquellos que no cumplan con la medida se arriesgan recibir multas. Los montos de estas varían entre 1 y 1.5 UTM, lo que aproximadamente equivale a entre $68.648 y $102.972.

Quienes quieran acceder a más información sobre la medida pueden hacerlo a través del sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.